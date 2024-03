Reprodução/Instagram - 11.03.2024 Nome da suposta terceira filha de Neymar é revelado





Amanda Kimberlly, mãe da suposta terceira filha de Neymar, já escolheu o nome da filha. Uma amiga da modelo publicou uma foto com a mão na barriga da mamãe nesta segunda-feira (11) e se declarou para a bebê.

“Te amo tanto, Helena. Você é muito amada”, escreveu ela na legenda da imagem e marcou Kimberlly.





Na última sexta-feira (8), a modelo mostrou a barriga pela primeira vez e confirmou o sexo da criança, que seria fruto de um relacionamento com o jogador.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Amanda contou que espera a chegada de uma menina. “My girl”, escreveu em inglês na legenda das imagens, que significa “minha menina” em português.





A modelo ainda mostrou um anel de ouro, com dois pingentes, sendo um de coração e outro de uma bonequinha, sugerindo o gênero da primogênita, que foi confirmado logo em seguida.

O jogador já é pai de Mavie, de 5 meses, fruto do relacionamento com Bruna Biancardi. Além dela, o craque teve Davi Lucca, de 12 anos, com Carol Dantas.

A notícia da gravidez foi dada através de um aplicativo de mensagens, deixando o atleta surpreso e, ao mesmo tempo, preocupado com a reação de Bruna Biancardi, com quem terminou um relacionamento em dezembro do ano passado.

Os dois se conhecem desde 2016, justamente na época em que a moça participou do reality show da MTV Are You The One. Na época, Neymar namorava Bruna Marquezine.

+ Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: