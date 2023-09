Reprodução/ YouTube Rafaella Santos

Rafaella Santos, irmã de Neymar, usou o Instagram para contar que desde a viagem à Arábia Saudita, onde o irmão mora atualmente, vem sentindo muitas dores e foi a um médico assim que chegou ao Brasil.



"Estava sumida porque aproveitei o feriado. Me desliguei da internet, foi muito gostoso o feriado. Mas também porque estava com muita dor no nervo ciático. Tomei muito antibiótico, anti inflamatório, muito remédio para dor, remédios fortes. Estou com essa dor há alguns meses, mas senti mais quando estava na Arábia [Saudita]", iniciou ela.

A influencer, então, contou que desobriu qie está com um edema. "Quando voltei, fiz exames e ressonâncias. Estou com um edema, tenho que fazer fisioterapia, voltar aos treinos devagar, porque não posso pegar peso", revelou.



Rafaella viajou para a Arábia Saudita após Neymar sair do time francês Paris Saint-Germain e assinar um acordo com o Al-Hilal.