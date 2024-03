Reprodução/Instagram - 29.03.2024 Rafaella Santos, irmã de Neymar, elogiou Amanda Kimberlly, suposta mãe de terceiro filho do jogador





Rafaella Santos, irmã de Neymar, elogiou Amanda Kimberlly em uma postagem nas redes sociais, nesta quinta-feira (29). Rumores apontam que Kimberlly está grávida do terceiro filho do jogador de futebol.





"Meu bebê", escreveu a influenciadora na publicação, que traz fotos de Amanda de biquíni, em uma praia. Além do elogio da irmã de Neymar, outras famosas também deixaram comentários carinhosos no post.

"Saudade", afirmaram a atriz Maisa e a influenciadora Gabriela Versiani. "Te amo", declarou a influenciadora Andressa Castorino. "Saudade, musa", pontuou a atriz Gabriela Mag.





Neymar já é pai de Davi Lucca, que teve com Carol Dantas, e Mavie, fruto do namoro com Bruna Biancardi. Amanda Kimberlly está grávida de Helena, suposta terceira filha do atleta, segundo boatos.

