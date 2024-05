Reprodução Instagram - 6.5.2024 Virginia mostra barriga no quinto mês de gestação, à esquerda; Virginia antes de engravidar, à direita.

Grávida do terceiro filho com Zé Felipe , a influenciadora e apresentadora Virginia Fonseca usou as redes sociais nesta segunda-feira (6) para mostrar o crescimento abdominal que teve durante a gravidez. Ela já está no 5º mês da gestação de José Leonardo.



A nora de Poliana Rocha surgiu em uma foto em frente ao espelho. Antes conhecida por ostentar uma barriga chapada, Virginia já mostra o tamanho acentuado do abdômen. Ela já é mãe de Maria Alice, de 2 anos, e Maria Flor, de 1. Assim como José Leonardo, as duas primeiras filhas também são fruto da relação da influencer com Zé Felipe .



A loira, que apresenta um programa solo aos sábados no SBT (Sistema Brasileiro de Televisão), já disse aos fãs que o parto do terceiro herdeiro é previsto para setembro deste ano. Ela ainda não detalhou se pretende ter parto normal ou cesariana .



Por conta do nascimento do bebê, Virginia precisará se ausentar do “Sabadou com Virginia” . A ideia da emissora é gravar a maior quantidade de programas possíveis antes que ela fique impedida de pegar voos pela gestação. Após um período de licença ao lado do bebê, a esposa de Zé Felipe deve retornar ao comando da atração noturna.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp