Fotos: Rogerio Pallatta Coletiva de imprensa do programa 'Sabadou com Virginia'

A influenciadora digital Virginia Fonseca comentou nos stories sobre uma possível mudança para São Paulo devido à estreia do seu programa "Sabadou com Virginia". As gravações da atração do SBT acontecem na capital paulista.



Segundo a influencer, ela ainda não sabe dizer. "Não é que eu quero ou não quero, é porque aqui em São Paulo as coisas são muito caras, tipo absurdo", diz Virginia. Ela completa: "eu tenho que pegar o apartamento que caiba a minha família inteira".

A nova apresentadora do SBT afirma que um apartamento que caiba sua família atualmente teria que ter, no mínimo, cinco quartos, além de uma boa localização e em um bom valor, o que seria "quase impossível" em São Paulo.

"Eu acho que não tenho a moral de gastar essa grana em um apartamento, pois eu não fico mais de uma vez por semana [em São Paulo]", justifica a influencer.

Segundo Virginia, quando ela precisa gravar nos estúdios do SBT, ela costuma ficar na casa do sogro, o cantor Leonardo. Quando não consegue ficar no apartamento do sertanejo, ela aluga um quarto em um hotel para ficar a estadia em São Paulo.

Outro ponto que a apresentadora ressalta é que o marido, Zé Felipe, não tem muita vontade de adquirir um imóvel em São Paulo no momento. "Vamos ver, pode ser que as coisas mudem e eu realmente precise de um apartamento aqui, e eu tenha que comprar, mas por enquanto que eu estou nessa", finaliza a influencer.

