Reprodução/Instagram Virginia Fonseca anuncia terceira gestação: 'Somos cinco'

A família de Virginia Fonseca e Zé Felipe vai aumentar! O casal anunciou que está a espera do terceiro filho nesta quarta-feira (17).

Os pombinhos compartilharam a novidade através de um ensaio fotográfico ao lado das filhas, Maria Alice e Maria Flor, e deram detalhes da descoberta.





"Agora somos 5! Ainda estamos em êxtase com essa notícia, nos pegou de surpresa e estamos muito, muito felizes! Obrigada Deus pela dádiva de sermos pais pela terceira vez, 2024 começou com TUDO! Só peço a Deus que nosso neném venha com MUITA saúde, pq amor vai ter de sobra! Toda honra e glória a Deus. 2024 É NOSSO", escreveu a influenciadora na legenda.

Nos comentários, amigos famosos e seguidores celebraram a notícia. "Agora vem o José!", disse uma internauta; "A fábrica das Marias começou e não para mais", brincou outro; "O vestido verde nunca fez tanto sentido", comentou uma terceira.

Os familiares também comemoraram a novidade. "Puta que p*riu. Amo vocês", declarou João Guilherme; "Vovó de 3! Amo! Parabéns, meus amores!", celebrou Poliana Rocha.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: