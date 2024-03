Reprodução/Instagram - 29.02.2024 Virgínia revela quantos quilos ganhou na gravidez: 'Não posso'









Grávida do terceiro filho com Zé Felipe , Virginia Fonseca revelou nesta quinta-feira (29) que já engordou cerca de cinco quilos desde o início da gestação. Ela anunciou a gravidez em janeiro de 2023.

"Eu bato palma com a mão, com o pé, pra quem engorda de 8 kgs a 12 kgs na gestação, que é o que tem que engordar. Eu já engordei 5 kgs em um mês! Tem noção disso? Não posso continuar assim!", desabafou ela no Instagram enquanto comia pão de queijo com requeijão.







Virginia e Zé Felipe já são pais de duas meninas: Maria Alice, de 2 anos, e Maria Flor, de 1. Agora, eles estão à espera de um menino que se chamará José Leonardo, em homenagem ao pai e ao avô, o cantor Leonardo, pai de Zé.

"Não sei se vocês sabem, mas na gravidez da Maria Alice eu engordei 23 kgs. Da Maria Flor eu já engordei 16 kgs só. Eu já consegui me conter mais, mas nada nem perto de 12 kgs. E essa, pelo visto, vai ser [assim]... mas é muita fome, gente! De coração! Não sei o que acontece, se é ansiedade... é fome!", disse Virginia, relembrando as gestações passadas.

Recentemente o casal organizou um chá revelação para descobrir o sexo do terceiro herdeiro. O evento contou com a presença de diversos membros da família famosa, além de amigos próximos de Virgínia, como os influenciadores Lucas Guedes e Rafa Uccman.

