Reprodução Instagram - 21.2.2024 Virginia Fonseca

Virginia Fonseca, influenciadora, empresária e apresentadora, usou as redes sociais na última terça-feira (20) para comentar algumas diferenças que vem percebendo nas três gestações dela. Grávida de um menino , ela já é mãe de Maria Alice e Maria Flor: "Algo novo".







"Desde agor,a a gestação já está sendo toda diferente para mim. E desde que eu descobri, parecia que era a primeira. Sei lá, a gestação está diferente. Meu corpo está mudando de uma forma diferente do que mudou com as outras duas gestações. Então está sendo diferente para mim. Até porque é o meu primeiro menino", detalhou ela, que é casada com o cantor Zé Felipe.





A influenciadora e o músico escolheram batizar o terceiro filho como José Leonardo. O nome homenageia o pai, Zé Felipe, mas também o avô do bebê, o sertanejo Leonardo.





Mesmo já tendo manifestado o desejo de ter um menino, Virginia afirmou que até os últimos instantes da revelação pensava estar à espera de outra menina. "Minha ficha parece que ainda não caiu. Porque eu jurava que era outra Maria. Até o 'um' da contagem regressiva eu jurava que ia estourar a rosa. Eu tremia, eu chorava, foi muito bom", destacou.

