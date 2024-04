Reprodução / Instagram Fafá de Belém

Ícone da música popular brasileira, Fafá de Belém não foi convidada para participar do "Dia do Brasil", projeto do Rock in Rio para destacar a história da música brasileira . A artista usou as redes sociais nesta terça-feira (30) para reprovar a ausência de cantores do norte no festival.







"A Amazônia não faz parte do Brasil? A cultura amazônica, nortista, não é parte deste país? Onde está Don Onete, Gaby Amarantos, vencedora do Grammy, Joelma, Aila? Onde estou eu?", disse. "E tantos outros que levam a cultura do norte no seu sangue e na sua vida?".





A cantora declarou que o norte é visto como uma "peça decorativa das festas da elite" e afirmou ter se entristecido com a escalação dos artistas convidados . Isso por conta da ausência de musicistas da região do norte. "É muito triste sentir na pele a força da realidade batendo na nossa cara. O maior festival de música do país tem um "Dia Brasil" e nos coloca da porta para fora", lamentou.





"Mais uma vez nos provam que o norte continua sendo um artigo folclórico usado como e quando querem, para uma imagem cool [legal]. Pertencimento é muito diferente do uso por conveniência. Nós aprendemos isso a duras penas, e exigimos respeito", finalizou ela. O "Dia Brasil", promovido pelo Rock in Rio , contou com a presença de cantores como Ivete Sangalo, Jão, Ludmilla , Ana Castela e Luísa Sonza.

Confira o pronunciamento na íntegra:





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp