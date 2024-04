Reprodução Instagram - 22.4.2024 Ludmilla é acusada de intolerância religiosa após show no Coachella

A cantora e compositora Ludmilla , de 28 anos, resolveu abrir o jogo sobre as acusações de intolerância religiosa que vem recebendo de internautas nas redes sociais. As críticas começaram no último domingo (21), após o show dela no Coachella .





Durante a apresentação, a esposa de Brunna Gonçalves exibiu um telão que dizia: "Só Jesus expulsa o tranca rua das pessoas". O termo 'tranca rua' é recorrentemente usado de forma pejorativa contra entidades espirituais de religiões como Umbanda e Candomblé.





Após o rechaçamento virtual, Ludmilla veio a público nesta segunda-feira (22) se pronunciar sobre o ocorrido. "Quando eu disse que vocês teriam que se esforçar pra falar mal de mim, eu não achei que iriam tão longe. Hoje tiraram do contexto uma das imagens do video do telão do show em Rainha da Favela", iniciou.





"Meu show começa com uma mensagem muito explícita , que não deixa dúvida sobre nada. Na sequência, eu apresento a realidade sobre a qual esse discurso precisa prevalecer. Sobre uma favela sem filtros, sem gourmetizações, sem representações caricatas, uma denúncia sobre o real", acrescentou.





A cantora explica o conceito do show e diz que o intuito não é ser uma "vitrine importada para gringo achar que esse é um espaço que se reduz a funk, bunda e cerveja". Ela ainda reitera que respeita todas as pessoas, religiões e sexualidades.





"Não me coloquem nesse lugar, vocês sabem quem eu sou e de onde eu vim. Não tentem limitar para onde eu vou. Respeito todas as pessoas como elas são, e independente de qualquer fé, raça, gênero, sexualidade ou qualquer particularidade de que façam elas únicas", finalizou.

Confira o pronunciamento na íntegra:

Quando eu disse que vocês teriam que se esforçar pra falar mal de mim, eu não achei que iriam tão longe.

Hoje tiraram do contexto uma das imagens do video do telão do show em Rainha da Favela, que traz diversos registros de espaços e realidades a qual eu cresci e vivi por muitos… pic.twitter.com/sdP8JhoLmh — LUDMILLA (@Ludmilla) April 22, 2024





Veja a reação da web:

Essa imagem foi exibida no telão do show da Ludmilla no Coachella.



Além da frase preconceituosa, Ludmilla ainda colocou uma pessoa pisando em uma oferenda



INTOLERÂNCIA RELIGIOSA É CRIME!!! pic.twitter.com/gAGrJUqM8k — Nossos Orixàs🕊 (@NossosOrixas) April 22, 2024





Vocês não imaginam a repulsa que eu senti ao ver uma imagem como essa. Perdi todo o carinho e respeito que tinha pela Ludmilla, intolerância religiosa é crime! Como umbandista eu sinto nojo e vergonha disso. pic.twitter.com/nXdBmZ0Qxy — Ítalozin🐺 (@cariocaaaa_021) April 22, 2024





Meu Deus,eu achei que era fic dos anitters,mas realmente a Ludmilla cometeu intolerância religiosa no Coachella,eu tô em choque

tive que ir conferir e é real

pra que,sabe?

tá explicado o flop,foi mexer com quem tá quieto

Eu respeito o teu amém,e tu respeita o meu axé. pic.twitter.com/l4Na70k0gn — Ayla (@aylalimam) April 22, 2024





Impressionante… A Ludmilla precisa urgentemente de uma pessoa pra ser amigo verdadeiro dela para dar uns toques sobre MUITA coisa que não é bacana. Não é possível que uma artista desse tamanho, em 2024, está cometendo um crime de intolerância religiosa. Que loucura! https://t.co/aYiG1Vxk21 — emer (@emerzou) April 22, 2024





ao invés de se desculpar e reconhecer que errou, a cantora ludmilla bloqueia todos que pedem um posicionamento sobre a intolerância religiosa cometida no coachella



INTOLERÂNCIA RELIGIOSA É CRIME pic.twitter.com/m23fzxQGI5 — ؘ (@connectanitta) April 22, 2024





