Reprodução/Globo Carnaval SP: Fafá de Belém e Racionais MC's são destaques da 2ª noite

A última noite de desfiles de carnaval de São Paulo foi marcada pela presença do cantor Mano Brown, que integrou a comunidade da Vai-Vai em uma representação repleta de críticas sociais. Além disso, a escola Império de Casa Verde se destacou ao homenagear a cantora Fafá de Belém, em um desfile primoroso.

A madrugada deste domingo (11) fechou o carnaval paulistano do grupo especial com Vai-Vai, Tom Maior, Gaviões da Fiel, Águia de Ouro, Império da Casa Verde e Acadêmicos do Tucuruvi. Nenhuma agremiação ultrapassou o limite de tempo ou foi penalizada por descumprimento das regras.





Vai-Vai

A volta da escola de samba ao Grupo Especial foi marcada pelo manifesto em prol da cultura negra urbana, que deu origem ao Rap. Com o enredo intitulado de "Capítulo 4, Versículo 3 - da Rua e do Povo, o Hip Hop: um Manifesto Paulistano", a veterana fez bonito ao levar Mano Brown abrindo o desfile.

O desfile contou com diversos elementos que fazem parte da cultura urbana, como grafitti, break dance, os djs e celebrou locais paulistanos que são o cenário do movimento, como o Largo do São Bento e os metros. A escola também polemizou ao ilustrar a estátua de Borba Gato grafitada e queimando.













Tom Maior

Em disputa inédita pelo título, a escola de samba levou para a avenida a versão indígena do mito grego de Orfeu e Eurídice. "Aysú: uma História de Amor" exaltou as matas brasileiras e os povos originários.

Os destaques ficam com o abre-alas de 70 metros, os carros robotizados que ilustraram animais e a bateria que fez coreografia em bailado em frente a arquibancada do Anhembi.

🚨🎊 TOM MAIOR



Contemplem o Babilônico Abre-Alas da TOM MAIOR!!! 😍❤️👏🏼👏🏼👏🏼 #Globeleza pic.twitter.com/s2NInqspdS — AllPop 📰 (@AllPop_BR) February 11, 2024









Mocidade Alegre

Campeã do carnaval de 2023, Mocidade Alegre representou a brasilidade, revisitando a expedição do escritor Mario de Andrade pelo Brasil. A viagem realizada há exatos 100 anos tinha como objetivo a busca pela profundidade cultural do país.

Na avenida, a escola da ex-BBB Thelminha levou a arte barroca, de Minas Gerais, e representou os toques do frevo e do maracatu na bateria.









Gaviões da Fiel

Com elementos galáticos e espaciais, a escola de samba da torcida organizada do Corinthians levou o enredo inspirado no verso campeão "vou te levar para o infinito", de 1995.

A intenção é acabar com o jejum de 20 anos sem alcançar o topo do Grupo Especial.

Na avenida, a rainha de bateria Sabrina Sato contou com a presença de outras famosos como a atriz Alessandra Negrini e Ana Paula Minerato. O destaque fica para animação da arquibancada acompanhando o desfile da escola.

🚨🎊 GAVIÕES DA FIEL



Contemplem o belo e criativo Abre-Alas da Gaviões!!! 👏🏼👏🏼👏🏼 #Globeleza pic.twitter.com/mjLWYsB0p8 — AllPop 📰 (@AllPop_BR) February 11, 2024

















🚨🎊 GAVIÕES DA FIEL



Contemplem a beleza dessa 2ª alegoria da Gaviões! #Globeleza pic.twitter.com/vF8rBLjbtE — AllPop 📰 (@AllPop_BR) February 11, 2024

Águia de Ouro

A escola de samba da Pompeia levou para a avenida uma homenagem ao centenário da rádio nacional. O desfile foi marcado pela lembrança de programas que fizeram sucesso, além de exaltar a carreira do radialista Eli Corrêa, que entrou como destaque.

A Águia de Ouro celebrou o papel informativo do rádio, relembrando a importância durante a Segunda Guerra e as transmissões de jogos de futebol. Também compôs o desfile, o uso de elementos luxuosos e carros imponentes.

🚨🎊 ÁGUIA DE OURO



Contemplem a beleza e o acabamento do Abre-Alas da Águia de Ouro!!! 👏🏼👏🏼👏🏼 #Globeleza pic.twitter.com/zkVEJM3PzN — AllPop 📰 (@AllPop_BR) February 11, 2024









🚨🎊 ÁGUIA DE OURO



Comissão de frente da Águia!!! #Globeleza pic.twitter.com/TujameuZer — AllPop 📰 (@AllPop_BR) February 11, 2024









Império de Casa Verde

A escola de samba levou para avenida uma homenagem primorosa à cantora Fafa de Belém e a Amazônia. O tema do desfile foi uma exaltação da carreira da artista, bem como as origens dela.

Sob o enredo "Fafá, a Cabocla Mística em Rituais da Floresta", a escola contou a misticidade por trás das canções e da carreira da paraense. Nany People foi um dos destaques da agremiação e o desfile ainda contou com diversas paradinhas bem elogiadas.

🚨🎊 IMPÉRIO DE CASA VERDE



Terceira alegoria da Império belíssima!!! 😍👏🏼👏🏼👏🏼 #Globeleza pic.twitter.com/tBUIZg1tZA — AllPop 📰 (@AllPop_BR) February 11, 2024









🚨🎊 IMPÉRIO DE CASA VERDE



Olha a beleza dessa segunda alegoria da Império!!! 😍👏🏼👏🏼👏🏼 #Globeleza pic.twitter.com/36cMU537kk — AllPop 📰 (@AllPop_BR) February 11, 2024