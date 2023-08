Reprodução Instagram - 25.08.2023 Fafá de Belém e Leo Platô

Conhecido dos famosos por trabalhos audiovisuais, o produtor Leo Platô morreu, na última quinta-feira (14), após uma parada cardiorrespiratória em Belém, Pará. Amiga próxima, Fafá de Belém lamenta a morte do jovem nesta sexta-feira (25): “Meu menino partiu”.



“Meu menino partiu muito rápido, sem que a gente conseguisse sequer processar o que estava acontecendo. Foram menos de 24 horas de uma agonia coletiva de todos que o amavam, e ele se foi. Conheci o Leo ainda criança, e essa criança continuava ainda hoje dentro dele”, inicia.



Fafá exaltou o talento de Platô, principalmente nos meios audiovisuais. “Seu talento com a câmera é absurdo”, diz, “eu nunca conheci alguém que tivesse a capacidade que ele tinha de traduzir sentimentos em imagens”. A cantora afirma que está “sem chão” com o anúncio do falecimento.



“Tinha tido uma baixa de pressão, febre… Falei com ele algumas vezes, vim embora preocupada. Ontem, eu soube que ele estava entubado e a noite essa notícia. Eu não tenho muito mais o que dizer, eu só não queria que ele tivesse partido”, finaliza ela.



Confira a homenagem feita por Fafá de Belém na íntegra: