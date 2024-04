Reprodução/Globo - 30.12.2023 Susana Vieira

A atriz Susana Vieira , de 81 anos, abriu o jogo sobre o próprio passado na autobiografia “Senhora do Meu Destino”. A veterana relembrou dos “piores dias” que viveu e destacou a traição e a overdose do ex-companheiro, Marcelo Silva.



Os trechos da obra literária foram obtidos pelo jornal do Grupo Globo “Extra”. Em relação à traição cometida pelo então marido, Vieira pontua que o colocou para fora de casa quando descobriu, além de enfatizar que soube através da imprensa.

“Acordei um dia com uma traição contada pelos jornais: 'Marido de Susana Vieira tem uma amante há meses'. Uma traição enorme, com fotos, com provas. Na mesma hora, botei Marcelo para fora de casa, e ele foi morar com a amante em um hotel na Barra”, explica.



“Fui ridicularizada. Todos diziam a mesma coisa: 'Você acha que o cara não iria te trair? E você queria que acontecesse o que com um cara bem mais novo?'. Eu me perguntava se, por um acaso, alguém com 35 anos é um jovenzinho. Ele era um homem. Era o meu marido, não um namorado. Não sou imbecil, não era uma menininha para ficar traumatizada com uma traição”, acrescenta.





Etarismo

A atriz, conhecida pelas mocinhas e vilãs que interpretou na teledramaturgia da Globo , abordou os comentários etaristas que recebeu pela relação com um homem mais novo. “Quando as pessoas me perguntavam se eu não achava natural que isso acontecesse, eu respondia que não”, comenta.



“Porque ainda acredito no ser humano. Porque não me passa pela cabeça que, quando me apaixono, a sociedade inteira está achando que aquele homem jovem está comigo para me explorar”, admite ela, que continua contratada pela Globo .





Overdose

Marcelo Silva foi encontrado morto em um hotel na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, em dezembro de 2008. A polícia constatou que ele havia usado cocaína , com a causa da morte sendo overdose. “O que mais me ofendeu e feriu foi a imprensa ter ficado contra mim. Isso foi a coisa mais absurda, abjeta, preconceituosa que já vi. Quem teve uma overdose que o levou à morte foi ele. Quem tinha uma amante era ele”, opina.



“E eu que viro a irresponsável por ter me casado por amor? Diziam: 'Como você não viu isso antes?'. E por um acaso alguém conhece tanto o outro assim antes de um intenso convívio? Pois se até convivendo diariamente com alguém surpresas desagradáveis podem acontecer”, conclui.

