Conhecida pelas vilãs e mocinhas que interpretou na teledramaturgia da Globo, Susana Vieira surpreendeu os espectadores ao contar que já estudou as falas de uma personagem na cama de um motel enquanto praticava relações sexuais.



A revelação da atriz foi em depoimento à produção “Tributo a Manoel Carlos”, da Globoplay. “É uma coisa muito íntima que eu vou contar, mas é verdade, de tanta neura que a gente tinha com o texto de Manoel Carlos”, iniciou.

“Levar [o roteiro] para o motel e deixá-lo num lugar em que eu pudesse ver [durante a relação sexual]. Eu botei o texto na beira da cama. E eu tava numa posição lá, fazendo amor, lendo o texto, porque eu não sabia aquela cena. Então eu me lembro que estava assim, tudo acontecendo aqui [no ato sexual], e eu ali lendo”, explicou.

Susana Vieira já trabalhou com Manoel Carlos em três novelas. A primeira foi “A Sucessora” (1978). A segunda parceria aconteceu em 1997, com “Por Amor”. O último folhetim deles juntos foi “Mulheres Apaixonadas” (2003). A atriz não contou em qual das novelas levou o roteiro dos capítulos ao motel.

