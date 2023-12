Reprodução/Instagram Susana Vieira





Susana Vieira , de 81 anos, está curtindo as férias em Bahamas, no Caribe. Nesta terça-feira (26), a renomada atriz publicou uma foto no paraíso caribenho e arrancou elogios dos seguidores.

Com um look composto por maiô branco e flor no óculos de sol, Susana aparece sorridente em um clique espontâneo. "Viva la vida", escreveu a veterana das telas na legenda da publicação.





Os internautas exaltaram a beleza da atriz global. "Deusa", escreveu um fã. "Linda e querida", disse outra. "Linda, sou fã... Quero te ver na telinha. Desejo que o ano de 2024 seja de realizações e saúde", desejou mais um. "Que mulher linda, cheia de vida, maravilhosa", comentou outro perfil.

A atriz foi uma das que optou por passar o Natal fora do Brasil. Ela celebrou a noite natalina em um cruzeiro ao lado do filho Rodrigo Vieira, a nora Ketryn Goetten, e o neto Rafael Cardoso. Nesta semana, Susana compartilhou fotos com a família em Coconut Grove, na Flórida, EUA.