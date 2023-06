Reprodução / Instagram Isis Valverde defende a mãe em desabafo sobre etarismo

A atriz Isis Valverde compartilhou um desabafo com os seguidores sobre o preconceito relacionado à idade, conhecido como etarismo, nesta quinta-feira (29). Através das redes sociais, ela revelou que a mãe, Rosalba Nable, de 57 anos, tem sido alvo de comentários e julgamentos em relação às decisões, devido à idade e ao relacionamento com Bruno Shina, de 33 anos.

A atriz destacou que a mãe tem sido julgada com base na idade e que, até os 25 anos, ela não dava atenção aos reflexos do etarismo. "Eu demorei muito para vir aqui e acabei vindo aqui porque virou uma coisa muito recorrente uma exposição totalmente desnecessária na vida de uma pessoa que eu amo muito.”, desabafou a atriz.





Isis ressaltou que o namorado de Rosalba foi retratado como um bebê, em vez de ser reconhecido como um homem. "As pessoas que estão escrevendo essas matérias não estão contribuindo em nada para a sociedade", enfatizou.

"No momento que isso [etarismo] virou um assunto recorrente na vida da minha mãe, eu decidi falar sobre isso. Eu sei que tem muita gente que concorda e que discorda porque a internet é uma terra sem lei, me que as pessoas disseminam o ódio", afirmou. Além disso, Isis revelou que, após os 30, anos sentiu-se julgada pela forma como se vestia e se comportava.





