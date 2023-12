Mauricio Fidalgo / TV Globo/Divulgação Susana Vieira afirmou não ter certeza se continuará atuando

Susana Vieira decidiu refletir sobre seu futuro na atuação. Aos 81 anos, ao menos 60 deles na vida artística, a atriz falou sobre a trajetória na profissão como algo do passado e afirma não ter certeza se continuará atuando. "Foi uma bela carreira", iniciou em entrevista à Caras.

"Eu digo que foi porque não sei o que será da minha vida, se eu continuarei. Mas se eu continuar, já tenho uma carreira, uma história e um nome feitos. E um respeito conquistado a duras penas. Consegui, estou muito feliz", disse.

"Não tem um tijolo que não foi do meu trabalho. Não tem um marido, um amante, um diretor da Globo, nada. Não tive. Sozinha, eu construí uma casa que eu amo, tenho quatro cachorrinhos que eu sustento, sete funcionários que me ajudam. Meu cabelo é R$ 8.000 [para fazer]. Minha casa tem seis andares. Vocês acham que estou triste? Estou feliz!", pontuou.

Susana Vieira começou a carreira em 1962 e participou de novelas de sucesso como Senhora do Destino, Por Amor e Mulheres de Areia. Seu último trabalho foi a personagem Cândida em Terra e Paixão, trama das nove criada por Walcyr Carrasco.

* Texto de Lívia Carvalho

