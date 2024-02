Reprodução/Multishow Susana Vieira comemora renovação com a Globo

Susana Vieira , ícone da televisão brasileira, revelou que teve seu contrato renovado com a Globo. Em meio à onda de demissões na emissora, a veterana das telas viralizou ao contar a novidade.



Empolgada, a atriz ainda citou os cortes feito pelo canal. "Eu estou bonita? Tô na Globo. Renovei o contrato com a Globo. Tem que contar isso, né, gente? Porque foi todo mundo assim [faz sinal negativo com a mão]. E eu tô lá", comemorou em entrevista ao Multishow.

Assista ao vídeo:

“Meu Deus,

Meu Deus,

Meu Deus…

Tô na Globo. Renovei o contrato com a Globo hahaha! […]

Pq foi todo mundo assim 👎🏼👎🏼👎🏼

E eu tô lá…” VIEIRA, Susana. (2024)



🎥 reprodução Globoplay pic.twitter.com/ckPC4aIXHx — Jeje (@jejezaum) February 18, 2024





A declaração foi dada durante o Desfile das Campeãs, na madrugada deste domingo (18), no Rio de Janeiro, onde Susana estava como convidada para assistir de pertinho aos desfiles na Sapucaí.

Ainda na entrevista, a atriz afirmou que vai desfilar pela Grande Rio em 2025. "Ano que vem, você vai me entrevistar e eu vou estar toda vestida de Carnaval, na Grande Rio, é óbvio".

No camarote, a grande estrela deu um show de simpatia e foi tietada pelas rainhas e musas do Carnaval. Paolla Oliveira, Viviane Araujo, Dandara Mariana, Mariana Goldfarb, Barbara Reis e Ana Hikari foram uma das que fizeram questão de posar com Susana Vieira.