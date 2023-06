10 casais famosos que terminaram após traições

Thamara Teréz e Alisson

O casal formado em "Casamento Às Cegas 2" se divorciou recentemente após Alisson ser flagrado com outra mulher. Após dias em silêncio, Thamara anunciou a separação nos stories do Instagram. "Desculpem a demora para falar do assunto, mas entendi necessário estabilizar tudo do lado de cá primeiro para depois informar algo a vocês", escreveu ela.