Fred Nicácio e Fábio Gelonese

Fred Nicácio também participou do 'BBB 23' e causou ao beijar Gabriel Santana, já que ele é casado. O médico, no entanto, deixou claro, dentro e fora do programa, que vive um relacionamento aberto com o dentista cosmético Fabio Gelonese, Eles se relacionam há oito anos e vivem o amor livre por quatro anos.