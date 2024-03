Reprodução/Instagram Preta Gil abre o jogo sobre paixão por Ana Carolina: 'Na hora H nada rolava'

Preta Gil relembrou a paixão platônica que teve por Ana Carolina durante o programa "Surubaum", de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso no YouTube.

Ao lado do amigo Gominho, a cantora contou que a relação entre elas ficou na amizade após ela levar vários foras da artista.





"Me apaixonei perdidamente por ela. E a gente vivia muito na Guanabara (a pizzaria famosa do Leblon). Ficávamos noites e noites. A música ("Sinais de Fogo") ela fez pra mim, e a inspiração foi a nossa relação platônica. Eu era muito afim dela, ela gostava muito de mim também, mas não queria sexo comigo", revelou Preta.

Ela ainda afirmou que nunca ficou com Ana Carolina. "Ela alimentava uma coisa sedutora para eu ficar ali, mas na Hora H nada rolava. Nós nunca ficamos. Nunca dei um beijo de língua nela. Não era para ser mesmo. E ela diz: 'Te dei coisas muito melhores, te dei canções'", completou.

Ainda na conversa, Preta abriu o jogo sobre a vida de solteira aos 50 anos após a separação de Rodrigo Godoy, a quem se refere como "traste".

"Estou na fase abrindo minha cabeça. Gominho me ajuda bastante sobre monogamia e relacionamentos abertos. Não sei se vou conseguir, mas vou tentar algumas coisas que nunca fiz", concluiu ela.

