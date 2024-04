Reprodução/Globo Pitel

Pitel foi a eliminada do BBB 24 nesta terça-feira (2). Na semana turbo, a sister enfrentou o paredão com Alane e Beatriz, e acabou saindo com 82% dos votos.

As rivais não correram risco de eliminação, Beatriz foi favorita com 5,62% e Alane com 12,38%.





No discurso, Tadeu Schmidt destacou as amizades que as sisters criaram durante o confinamento. "Temos 3 representantes de grandes amizades entre mulheres. Entre mulheres que se destacaram no BBB 24. Não é toda hora que vemos duas amigas, tão amigas, que vão tantas vezes juntas ao Paredão. Alane e Bia já ficaram de mãozinhas dadas sofrendo por si própria e pela aliada por três vezes... imagine a dor que é perder a maior amiga. Podem perguntar para Pitel, que tem 48 horas que ela perdeu a Nanda. Como você mesma disse, é como se tivesse perdido um pedaço do próprio corpo. É até difícil te ver sozinha nesta casa", disse ele.

A assistente social caiu no paredão logo após se despedir da amiga e aliada Fernanda. No confessionário, ela foi a mais votada com cinco votos.

Pitel é eliminada com 82% da média dos votos. Alane recebeu 12,38% de votos e Beatriz obteve 5,62%. #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/o9VrJ9BQ11 — Big Brother Brasil (@bbb) April 3, 2024





