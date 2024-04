Reprodução Instagram Deborah Secco

Deborah Secco e Hugo Moura decidiram colocar um fim no casamento de 9 anos . Após a separação vir à tona, o diretor de cinema fez uma publicação que falava sobre irrelevância, enquanto a atriz se pronunciou pela primeira vez dizendo que estava com "vontade de beijar na boca".







"Hoje, sei lá, acordei com uma vontade de beijar na boca. Alguém mais?", ironizou ela, que está no ar como a protagonista Lara, do remake de "Elas por Elas", na faixa das seis da Rede Globo. O ex-marido da intérprete também fez uma postagem enigmática .

Hoje, sei lá, acordei com uma vontade de beijar na boca. Alguém mais?! — Deborah Secco (@dedesecco) April 4, 2024





"Nunca subestime o poder da sua irrelevância", diz o conteúdo compartilhado por ele, através dos stories do Instagram. Hugo Moura e Deborah Secco se casaram em 2015, mesmo ano em que tiveram a primeira e única filha fruto do casamento: Maria Flor, de 8 anos.





A última aparição pública do ex-casal foi no aniversário de 8 da primogênita, em dezembro de 2023. Já no Carnaval deste ano, em fevereiro, eles não foram vistos juntos. Deborah curtiu os dias de folia no Rio de Janeiro. Hugo Moura aproveitou as festas carnavalescas em Salvador. O divórcio foi anunciado pelo Gshow.

+ Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente:

$