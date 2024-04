Reprodução/Instagram - 04.04.2024 Lucien Laviscount é apontado como suposto novo affair de Shakira





Shakira pode estar vivendo um novo romance após o divórcio de Gerard Piqué. Segundo o "Daily Mail", Lucien Laviscount foi apontado como suposto affair da cantora colombiana. Saiba quem ele é!





Lucien Leon Laviscount nasceu em junho de 1992 em Burnley, cidade de Lancashire, na Inglaterra. O britânico começou a trabalhar como ator na infância, participando de campanhas publicitárias. Ele ganhou destaque na juventude em programas da BBC, como na série "Grange Hill".

Lucien participou da oitava temporada do "Celebrity Big Brother", em 2011. Ele tinha 19 anos na época e ficou em quinto lugar na competição do reality show. Em 2012, ainda lançou carreira como cantor, com o single "Dance With You", parceria com o rapper americano MANN.

+ Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

Um dos trabalhos de maior destaque da carreira do britânico foi em "Emily em Paris", uma das séries de mais sucesso de audiência na Netflix. Ele interpretou o galã Alfie, interesse romântico da protagonista, vivida por Lily Collins.





Os rumores de um affair com Shakira começaram após Lucien participar de um clipe da cantora, da música "Puntería", colaboração com Cardi B. Após as gravações, os dois foram vistos juntos em um restaurante em Nova York, nos Estados Unidos.





Segundo o "Daily Mail", uma fonte próxima à colombina expressou a preocupação de amigos da cantora com o novo romance. "Shakira está desesperada para se apaixonar, mas seus amigos estão preocupados porque Lucien escalou lentamente a escada da fama namorando mulheres menos famosas que ela", afirmou.



+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: