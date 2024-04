Reprodução / GNT Hugo Moura e Deborah Secco

O anúncio da separação de Deborah Secco e Hugo Moura segue repercutindo entre a base de fãs do ex-casal . A atriz e o diretor de cinema estavam juntos há 9 anos e são pais de Maria Flor, de 8 anos.





Ainda nesta quinta-feira (4), quando o divórcio veio à tona depois de uma confirmação ao Gshow, Hugo usou as redes sociais e fez uma publicação considerada enigmática pelos internautas. Através dos stories do Instagram, ele repostou um conteúdo que falava sobre "irrelevância".





"Nunca subestime o poder da sua irrelevância", diz a postagem compartilhada por ele. Hugo e Deborah se casaram em uma cerimônia intimista em 2015, quando a atriz já estava grávida da primogênita, que nasceu no dia 4 de dezembro do mesmo ano.





No Carnaval deste ano, Moura e Secco não foram vistos juntos. A atriz emplaca mais uma protagonista na Rede Globo. Atualmente, ela vivencia Lara, uma das sete personagens principais do remake de "Elas Por Elas", exibido na faixa das seis da emissora.





