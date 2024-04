Reprodução / Instagram Daniela Mercury e esposa fazem post romântico 11 anos após se assumirem

Daniela Mercury e Malu Verçosa fizeram um post romântico na última quarta-feira (3), relembrando de quando assumiram o relacionamento em 2013.

"Dia de celebrar a liberdade de sermos quem somos, sem medo de demonstrar o nosso lindo amor em público e sem medo de lutar para que todos sejam livres e iguais. Hoje faz 11 anos que anunciamos nosso amor para o mundo", escreveram na publicação.

Na legenda, elas continuaram se declarando: "Seguimos contando os anos, os meses, os dias e nos amando".

As duas se casaram em outubro do mesmo ano, com direito a cerimônia em Salvador, na Bahia. Da capital baiana, as pombinhas seguiram para lua de mel em Fernando de Noronha.

Assista o AUÊ, programa de entretenimento do iG Gente





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp