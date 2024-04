Reprodução/Instagram - 05.03.2024 Davi, do 'BBB 24', e namorada, Mani Rego

Após Paulo Ricardo não ter cumprimentado Davi durante a festa da última quarta-feira (3) no BBB 24, a mulher do baiano postou uma indireta nas redes sociais.

"4 de abril de 2024. Hoje é o dia do abraço no Brasil. Davi, meu amor, o Brasil inteiro lhe abraçou", escreveu Mani nas redes sociais.

Apesar da companheira do brother ter dito que esta quinta-feira (4), é dia do abraço, o verdadeiro dia é 22 de maio.

Nas redes sociais, os internautas criticam Paulo Ricardo por não ter abraçado todos os participantes. “Extremamente lamentável esse vídeo. Pra mim ficou bem claro que o Paulo Ricardo ignorou o Davi. A produção deveria conversar com ele porque o que ele fez não se faz com ninguém. Ele deveria no mínimo ser profissional e deixar seus preferidos em casa”, escreveu um.

“Muita falta de respeito com outro ser humano, independente se você torce ou não por ele. Eu vejo racismo”, acusou outra. “Que a verdade seja dita, Paulo Ricardo foi se vingar pela Wanessa e saiu CANCELADO igual ela!!!”, opinou mais uma.

🚨ASSISTA: Internautas resgatam outro ângulo do momento em que Davi é ignorado pelo cantor Paulo Ricardo. #BBB24 pic.twitter.com/ovXmcAIynn — CHOQUEI (@choquei) April 4, 2024





