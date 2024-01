Reprodução / Instagram / @dedesecco Deborah Secco e Hugo Moura

Durante a participação no podcast “Diaz On”, Deborah Secco rebateu as críticas pelo casamento aberto e explicou o porquê mantém uma relação não-monogâmica.

"Eu não sou vulgar, a minha opinião sobre liberdade feminina ela é ainda um choque para uma sociedade machista, quando eu falo sobre relações abertas, monogamia, sobre liberdade sexual, prazer. Eu olho para o mundo com um olhar que tenta enxergar uma verdade não hipócrita, tento enxergar as pessoas de verdade, as relações de verdade", afirmou.

A atriz então explicou a decisão de abrir o relacionamento com Hugo Moura, com quem é casada desde 2015: "Eu não vou mais ser a corna, a idiota, não quero esse lugar para mim. Eu sou casada com o cara que eu mais amo, meu melhor amigo, pai da minha filha, meu parceiro, o cara que sabe tudo sobre mim, ele convive com meu pior e meu melhor, eu não posso mentir pra esse cara, ele não pode mentir pra mim. Eu tenho que saber tudo dele, ele tem que saber tudo de mim."

Deborah, então, ressaltou a importância da honestidade. “A gente tem que aceitar que vivemos em uma sociedade que é difícil demais, que pessoas interessantes vão surgir a cada momento, que eu vou cruzar com alguém interessante e que eu vou chegar em casa e a gente vai conversar sobre isso ou não também como escolha. Mas a gente vai saber que vivemos isso", disse.

"Talvez a gente não converse caso a caso, talvez a gente precise refazer combinados ao longo da vida. A minha relação é combinada diariamente. Talvez em um momento em que a gente esteja frágil seja melhor fechar a relação, porque a gente pode se perder. Talvez num momento em que a gente esteja forte pode se divertir e o sexo ser um sexo casual que não interfira no que a gente sente um pelo outro. O que não quero é que ele minta pra mim", ressaltou.





