Gisele Bündchen chora e para entrevista ao ser questionada sobre Tom Brady

A modelo brasileira Gisele Bündchen respondeu às especulações do motivo do fim do seu casamento com o jogador de futebol americano Tom Brady . A brasileira vem sendo acusada de ter traído o atleta.



Segundo as especulações, Bündchen teria traído Brady com o atual namorado, Joaquim Valente . As acusações dizem que eles mantinham um romance durante o casamento.

Em entrevista ao New York Times, Bündchen afirmou que isso "é uma mentira!". " Eu realmente não quero fazer da minha vida um tabloide. Não quero me expor para tudo isso", completa a modelo.

Ela aproveitou a plataforma para desabafar acerca das críticas que tem recebido, que a acusam de ser o motivo pelo fim da união. "Isso é algo que acontece com muitas mulheres que são culpadas quando têm coragem de abandonar um relacionamento que não está saudável e são rotuladas como infiéis".

A modelo afirma que no caso dela acaba sendo ainda mais amplificado, mas que ninguém sabe "realmente o que acontece entre duas pessoas, apenas elas que estão no relacionamento."

Atualmente, Bündchen está em um relacionamento com o treinador de jiu-jitsu Joaquim Valente. Ela explica como tem sido se relacionar com alguém com quem tinha uma amizade antes: "Esta é a primeira vez que saio com alguém que era meu amigo. É muito diferente. É muito honesto e muito transparente", classificou.

O casamento entre Bündchen e Brady acabou em outubro de 2022. Eles se conheceram em 2006 após um encontro às cegas promovido por amigos, e ficaram juntos desde então. Juntos, eles possuem dois filhos: Benjamin, de 13 anos, e Vivian, de 10 anos.

