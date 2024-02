Reprodução A atriz visitou o suposto namorado em seu apartamento em Miami

Na última sexta-feira (23), Gisele Bündchen teria passado o dia na casa do suposto namorado, Joaquim Valente. O professor de jiu-jitsu recebeu a visita da modelo em seu apartamento, em Miami, nos Estados Unidos. Os dois teriam engatado o romance em junho de 2023.



Nas imagens, é possível ver que a empresária estava usando tênis, legging e moletom quando foi à casa do treinador. Para ver as fotos do momento, clique aqui.

"Eles estão namorando desde junho. Eles estão indo devagar. Eles começaram como grandes amigos primeiro. Ela é muito reservada sobre isso e queria manter isso em segredo enquanto eles se conheciam", disse uma fonte à revista People.





O casal foi visto pela primeira vez juntos em novembro de 2022, na Costa Rica. Vale lembrar que Gisele Bündchen e Tom Brady pediram o divórcio em 28 de outubro, após 13 anos de casamento.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko