Pitel é o novo Anjo do BBB 24! A sister conseguiu concluir a prova em 3 minutos e 32 segundos, tempo que Tadeu disse que não foi batido nem nos testes da prova. Os participantes se entregaram em uma nova prova para conseguir a imunidade e escapar do paredão. Vale lembrar que nesta semana o anjo é apenas autoimune.

Como de costume, a sister escolheu dois colegas de confinamento para o Castigo do Monstro. Nesta semana, os monstros deverão ser uma rainha e um bobo da corte. Os escolhidos foram Isabelle e Matheus.

Entenda como foi a dinâmica da prova

Com todos os brothers e sisters participando, eles tiveram que disputar três etapas. Ao apertarem o botão para darem início, o participante precisava montar um quebra-cabeça em um primeiro ambiente. No segundo, deveria entrar três latinhas e colocá-las no expositor amarelo. Por último, procuravam quatro garrafinhas para colocar no expositor azul.

Venceu a prova que fizesse o circuito em menos tempo.

Isabelle quebra cenário e paralisa prova por 1h

A cunhã foi a primeira a disputar a prova e acabou atrasando tudo porque quebrou peças do cenário. Durante a dinâmica, a sister quebrou portas, gavetas e até um fogão de mentira.

"Cunhã deixou a delicadeza lá na casa", brincou Tadeu Schmidt com o pessoal de casa.

O Tadeu nao se aguentando de rir com a Isabelle destruindo o cenário da prova do anjo kkkkkkkkkkkk #bbb24 pic.twitter.com/15RwAQQ2mJ — BBBabi (@babi) March 23, 2024





