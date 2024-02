Reprodução/Instagram - 28.02.2024 Giselle Bündchen e a mãe Vânia Nonnenmacher





A modelo Gisele Bündchen postou nas redes sociais, nesta quarta (28), fotos com a mãe após 1 mês do falecimento dela. "1 mês sem ti, mãezinha. Muitas saudades", escreveu ela.



Após essa foto, ela também registrou um clique que tirou de Vânia Nonnenmacher. "Te amo!", se declarou. Em janeiro de 2024, a supermodelo fez um desabafo emocionante acerca do ocorrido. "Mãezinha amada, dói saber que não poderei mais te abraçar, mas sei que você sempre estará nos cuidando. Você foi um anjo na terra, sempre ajudando todos ao seu redor. Sou muito grata por ser sua filha e por ter aprendido com você. Obrigada por ser o melhor exemplo de amor, força, compaixão, coragem e graça", relatou ela em uma parte do texto.





Vânia Nonnenmacher morreu aos 75 anos em decorrência de complicações do câncer que tratava. A morte aconteceu no dia 28 de janeiro deste ano. Em fevereiro de 2024, Gisele Bündchen postou uma foto ao pôr-do-sol e refletiu acerca do momento pelo qual está passando.

"A transformação pessoal não é fácil. Curar-se leva tempo. Deixar ir às vezes pode parecer desafiador. Construir novos hábitos pode parecer uma batalha difícil. Mesmo com todos esses desafios, o trabalho interno vale a pena. Esta forma ativa de amor próprio, pode mudar radicalmente a sua vida", encorajou ela.





