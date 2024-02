Reprodução/Instagram Tom Brady acredita que namoro de Gisele Bündchen começou antes do divórcio

Parece que Tom Brady não acredita que Gisele Bündchen e Joaquim Valente iniciaram o namoro em julho de 2023 . De acordo com a TMZ, o jogador de futebol americano desconfia que o affair começou antes do divórcio.

Segundo o site, o atleta suspeita que não houve traição, mas o relacionamento vem de antes. O processo de separação do ex-casal aconteceu antes da forma oficial do divórcio.





"Quando anunciaram o divórcio em outubro de 2022, Gisele foi para a Costa Rica por 2 meses. Joaquim voou para lá com ela por 2 meses [...] Ela leva seus treinos de jiu-jítsu muito a sério, rs", comentou uma fonte.

A revista People confirmou o namoro de Gisele com o professor do jiu-jitsu na última terça-feira (20). "Eles estão indo devagar. Eles começaram como grandes amigos primeiro. Ela é muito reservada sobre isso e queria manter isso em segredo enquanto eles se conheciam", detalhou o informante.

Vale lembrar que após o divórcio, Tom Brady engatou em um romance com a modelo russa Irina Shayk.

