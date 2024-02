Reprodução/Instagram Gisele Bündchen está namorando professor de jiu-jitsu, diz site

Parece que a fila andou mesmo para Gisele Bündchen. De acordo com uma fonte da revista People, a super modelo está namorando Joaquim Valente.

O informante declarou que o relacionamento está de pé há oito meses. "Eles começaram a namorar em junho. Eles estão indo com calma, a princípio eram grandes amigos. Ela é muito reservada sobre isso, e queria manter tudo escondido enquanto eles se conheciam", disse.





Uma segunda fonte explicou que a brasileira e o professor de jiu-jitsu se aproximaram durante o divórcio dela com Tom Brady. "Eles começaram como amigos. Ele foi um grande conforto para Gisele durante o divórcio. A amizade se tornou romântica depois do divórcio".

"Joaquim é ótimo. Ele é pé no chão, gentil e inspirador. Gisele hesitou em namorar depois do divórcio, mas foi muito natural para ela ficar com o Joaquim", elogiou o informante.

Além disso, o fato de Joaquim ser brasileiro também ajudou. "Os dois têm histórias parecidas. Ambos deixaram o Brasil muito jovens. Os dois criaram vidas incríveis para si mesmos nos Estados Unidos. Os dois amam Miami, mas também gostam de viajar. Ambos gostam da vida saudável. Gisele está num momento ótimo. Ela está feliz e aproveitando muito a vida. Joaquim é perfeito para ela", completou.

Gisele Bündchen e Joaquim Valente foram vistos juntos pela primeira vez em novembro de 2023 durante uma viagem de férias na Costa Rica. O divórcio entre ela e o ex-marido aconteceu em 28 de outubro de 2022, após 13 anos de casamento.

