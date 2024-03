Globo/Fábio Rocha/Reprodução/Globo Manoel Soares elogia Davi após expulsão de Wanessa Camargo do BBB 24: "Corajoso"

Manoel Soares usou as redes sociais para comentar a expulsão de Wanessa Camargo do BBB 24 após agressão a Davi. O ex-apresentador do "Encontro" (TV Globo) se sentiu representado pelas experiências vividas pelo motorista de aplicativo dentro do reality e elogiou a "coragem" dele de denunciar o episódio à produção do programa.

As pessoas perguntavam pq eu aguentava certas situações visivelmente dolorosas em silêncio e com profissionalismo. É só ver como tudo se voltou contra o Davi que vão me entender. Achei ele corajoso ao expor como se sentiu, mas nem sempre podemos nos dar a esse direito. — Manoel Soares (@ManoelSoares_) March 3, 2024

"As pessoas perguntavam por que eu aguentava certas situações visivelmente dolorosas em silêncio e com profissionalismo. É só ver como tudo se voltou contra o Davi que vão me entender. Achei ele corajoso ao expor como se sentiu, mas nem sempre podemos nos dar a esse direito", escreveu Manoel no X (antigo Twitter).

Vale mencionar que o apresentador deixou o Encontro em junho do ano passado, após constantes atritos com Patrícia Poeta, com quem dividia o comando da atração. A jornalista vinha recebendo críticas pelo tratamento em relação ao colega. O público acusava Patrícia de interromper Manoel Soares com frequência.

Em abril de 2023, a apresentadora foi bastante criticada após a viralização de um vídeo em que ela começa a falar e passa na frente do colega enquanto ele ainda comentava o assunto que estava sendo debatido. Reveja a cena abaixo:

🚨VEJA: Patrícia Poeta interrompe Manoel Soares durante #Encontro desta segunda-feira pic.twitter.com/0blSZadHlD — Hora da Fofoca (@horadafofocatv) April 3, 2023