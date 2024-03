Reprodução/Instagram Edição exibe momento em que Wanessa Camargo é avisada sobre a expulsão do BBB 24 após agressão a Davi

A expulsão de Wanessa Camargo do BBB 24 segue repercutindo dentro e fora da casa mais vigiada do país. No programa exibido neste sábado (2), a edição mostrou o momento exato em que a cantora foi avisada da desclassificação.



Wanessa foi chamada ao confessionário durante a tarde de ontem. "Nós recebemos uma denúncia de agressão, desta noite, no final da festa, pelo Davi. Você deu um tapa nele quando ele estava dormindo. Ele se sentiu agredido com esse tapa. Por conta desse tapa, dessa agressão e da denúncia dele, você vai ter que deixar o Big Brother agora", anunciou a produção.

Veja abaixo como Wanessa Camargo reagiu ao saber da expulsão:



Momento em que Wanessa recebe a notícia no confessionário de que teria que deixar o #BBB24 . pic.twitter.com/RZC9Qz6Q1e — Hugo Gloss (@HugoGloss) March 3, 2024





Programa mostra denúncia de Davi no confessionário

A edição de sábado ainda exibiu a denúncia de agressão que Davi fez no confessionário. O brother conversou com a produção do programa durante a manhã e pediu para que Wanessa fosse desclassificada.

"Ela viu que eu estava dormindo na cama e deu um tapa na minha perna e ainda pediu desculpas", disparou ele. Mais tarde, ele voltou ao confessionário e afirmou: "Eu me senti agredido pela Wanessa Camargo ontem à noite. Por questão desse tapa, eu quero que ela seja expulsa do programa".

Davi volta ao Confessionário para dar seu relato: 💬 "E por questão desse tapa, eu quero que ela [Wanessa] seja expulsa do programa"



Confira o relato completo de Davi ➡️ https://t.co/zBzGxtMivJ #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/9iCq2HSHDc — Big Brother Brasil (@bbb) March 3, 2024

Assim que um aviso sonoro informou a saída da cantora, os brothers se mostraram chocados. Leidy Elin questionou Davi sobre o que havia acontecido entre ele e Wanessa. "Ela te bateu?", perguntou a trancista. O motorista de aplicativo desconversou: "É um assunto entre eu e ela".

Reação de Yasmin Brunet

Yasmin Brunet estava no Quarto Magia quando a agressão aconteceu. Ontem, a modelo acordou assustada com a notícia sobre a expulsão da amiga. Em conversa com outros participantes, ela contou detalhes sobre o episódio e defendeu Wanessa: "Ela estava 'trêbada'".

Pouco depois, Yasmin e Leidy confrontaram Davi. A trancista acredita que o motivo da denúncia de agressão pelo motorista de aplicativo se deu supostamente porque Wanessa acordado ele. "Isso é maldade", falou ela.

Já Yasmin Brunet alertou os brothers que estavam na sala: "Ela encostou no pé dele porque ela estava bêbada e não viu ele na cama. Vocês lá fora vão ver o que aconteceu, vocês vão entender o que ele está fazendo".

Mais tarde, a sister também desabafou sobre como está se sentindo com a saída da aliada. "Não sei. É diferente, eu acho. Quando alguém sai por eliminação, você vai preparando", comentou ela em conversa na varanda com Fernanda, Pitel e Mc Bin Laden. Durante a tarde, ela ainda chorou e foi consolada pelos colegas.