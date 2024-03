Reprodução/Instagram Rafinha Bastos comemora expulsão de Wanessa Camargo do BBB 24

Rafinha Bastos comemorou neste sábado (2) a expulsão de Wanessa Camargo do BBB 24. Ele, que já foi processado pela cantora, disse se sentir "vingado" com a notícia.

"Muitas pessoas pensam que eu fiquei feliz com a queda da Wanessa Camargo. Acham que eu estou celebrando o momento ruim que ela está vivendo e que eu me sinto vingado. Essas pessoas devem estar com calor, porque é verão e elas estão cobertas de razão", escreveu o humorista no X (antigo Twitter).

Em 2011, ele foi condenado pela Justiça a pagar uma indenização de R$ 150 mil após uma piada de mau gosto referente à cantora, que estava grávida na época. "Comeria ela e o bebê", disse Rafinha, durante o programa CQC (Band). A declaração lhe rendeu um processo movido pelo ex-marido de Wanessa e pai da criança, Marcus Buaiz.

As alfinetadas não pararam por aí. O comediante ainda publicou: "Lá vou eu sustentar a Wanessa Camargo por mais 10 anos".



Na manhã deste domingo (3), Rafinha Bastos voltou a falar sobre o assunto na rede social. Ele acusou Wanessa de ser "protegida" pela produção do programa e alegou que a expulsão foi uma estratégia para evitar que a artista saísse com grande rejeição, caso fosse indicada ao Paredão.

"Para quem não entendeu o que rolou no BBB: 'Wanessoca' é protegida da 'Globinho' (muito Zezé, muita agência, muita gente poderosa ao redor). Foi alertada pelo 'psicólogo' para mudar o tratamento com o garoto. Não conseguiu. Questão de caráter. É mais forte que ela. A expulsão foi uma maneira que encontraram de preservar ela de sair com uma rejeição astronômica. Além disso, levanta o questionamento: 'A decisão foi justa?', o que vitimiza a moça e salva ela do vexame".

