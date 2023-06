Reprodução/Globo - 24.04.2023 Patrícia Poeta e Manoel Soares no 'Encontro'

Os telespectadores não reagiram positivamente ao anúncio da demissão de Manoel Soares da Globo. Nesta sexta-feira (30), a emissora afirmou que o jornalista está deixando o time do "Encontro" e "Papo de Segunda", da Globo e GNT respectivamente. Ele e a colega de apresentação Patricia Poeta tiveram desentendimentos durante o trabalho conjunto.

Após alguns 'climões' ao vivo, Manoel Soares e Patrícia Poeta finalmente estão deixando de trabalhar juntos. Ao longo do período de convivência, os apresentadores criaram diversas polêmicas devido situações constrangedoras que indicavam que a relação nos bastidores não estava boa.

Patrícia Poeta foi acusada de ignorar e 'passar por cima' do colega propositalmente. Do outro lado, Manoel era apontado como mais carismático em comparação com a jornalista. O público telespectador ficou do lado de Manoel, pedindo até para que ele fosse apresentador solo.

No entanto, a Globo decidiu romper o contrato com o jornalista. Nesta sexta-feira, Manoel aproveitou para se despedir dos colegas e telespectadores no Instagram.

A decisão da emissora comoveu a web, que criticou Patrícia Poeta. A apresentadora entrará de férias no dia 3 de julho e tem retorno previsto para o dia 17 do mesmo mês.

No Twitter, um telespectador teorizou: "Patrícia tiraria férias e quem comandaria seria Manoel. O que eles evitaram: que Manoel sobressaísse sobre Patrícia, o programa ganhasse audiência ficando evidente que Manoel mercadologicamente é melhor que Patrícia. Como ela tem costa larga, cai Manoel. Triste".

Outra internauta criticou Patrícia, apontando questões de raça e gênero. "E a Patricia Poeta conseguiu demitir o Manoel Soares, depois de toda campanha contra ele que ela fez, até notinha em site comprou. Essa é pra quem diz que gênero que vem antes de raça, a mulher branca desempregou um homem negro por inveja por ele ter mais carisma".

"É nisso que dá querer bater de frente com a queridinha da direção. Patrícia é chata, sem carisma, mas ela tem as costas quentes na Globo, e como sempre a corda sempre arrebenta pro lado mais fraco", escreveu uma terceira.



Confira:

O cara aguentou a Patrícia Poeta esse tempo todo. Merecia um programa solo e não uma demissão pic.twitter.com/BGrG8Rnqfu — Yanna | Fan account 🍒🍓 (@vbrilhantes) June 30, 2023









Não gosto do Manoel Soares, mas se o Encontro tava ruim, que demitissem a Patrícia, então. Mas enfim, gente sabe o nome disso. Triste — Ananda Zambi (@anandazambi) June 30, 2023









É nisso que dá querer bater de frente com a queridinha da direção. Patrícia é chata, sem carisma, mas ela tem as costas quentes na Globo, e como sempre a corda sempre arrebenta pro lado mais fraco. — Regina Recife (@reginaamarga83) June 30, 2023









Uma das hipóteses: Patrícia tiraria férias e quem comandaria seria Manoel. O que eles evitaram: que Manoel sobressaísse sobre Patrícia, o programa ganhasse audiência ficando evidente que Manoel mercadologicamente é melhor que Patrícia. Como ela tem costa larga, cai Manoel. Triste pic.twitter.com/2vHYNsOZKf — Jeff (@jeffreboucas) June 30, 2023