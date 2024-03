Reprodução/Twitter No BBB 24, Davi acusa Wanessa Camargo de agressão

Davi não gostou nada de ser acordado por Wanessa Camargo na madrugada de sábado (2) pós-festa no BBB 24 . O baiano dormia no Quarto Magia, quando a cantora, que estava alcoolizada, entrou no cômodo cantando, dançando e acendendo as luzes. No meio da bagunça, Wanessa deu um "tapa" na perna do brother, que acabou despertando.

Em conversa com aliados, Davi acusou a cantora de agressão . "Se fosse eu no lugar dela, eu queria ver. Para mim, isso é falta de respeito, provocação e agressão", disse ele. O brother também foi ao confessionário denunciar o ocorrido. "Falaram que vão analisar as imagens".

Se confirmada a versão de Davi, Wanessa Camargo pode vir a ser expulsa do reality show.

Na festa, a sister não poupou comentários negativos ao baiano. "História de miséria, de fome todo mundo tem. Eu passei fome", alegou a filha de Zezé Di Camargo. A camarote também chamou Davi de "mentiroso" e voltou a lembrar de quando convidou o brother para uma dinâmica em que ele ganhou uma bolsa de estudos para fazer faculdade: "Eu dei para ele a faculdade, não foi falsidade. Foi por entender que era preciso para ele", afirmou ela.