Reprodução/X Wanessa Camargo expulsa do BBB 24





A cantora Wanessa Camargo foi expulsa do BBB 24, neste sábado (2), após bater em Davi durante a madrugada.

Wanessa estava no quarto quando deu um soco na perna do baiano, que dormia coberto. Yasmin Brunet alertou Wanessa que Davi estava na cama e o brother acordou. Depois, Davi foi ao confessionário registrar a situação para a produção do reality.





Durante o Raio-X de sábado, Davi voltou a reclamar da atitude de Wanessa e chegou a conversar com Isabelle sobre a situação. “Me senti desrespeitado por ela e naquele momento ela acabou me batendo, me senti agredido”, disse Davi no raio-x.

A produção pediu aos participantes que arrumassem os pertences de Wanessa. Beatriz caiu no choro, enquanto Yasmin Brunet, Leidy e Michel ficaram revoltados com a situação.

"Atenção senhores, por favor arrumem os pertences da Wanessa e coloquem na despensa imediatamente. Atenção a todos, coloquem os pertences da Wanessa na despensa", disse a voz da produção.









Leidy Elin partiu para cima de Davi após a expulsão de Wanessa. Segundo a sister, Davi merecia ser expulso por provocar Nizam, o que foi vetado em contrato. Nervosa, Leidy questionou se a expulsão foi por Wanessa acordar Davi. O baiano rebateu e afirmou que o assunto foi resolvido com a produção do BBB. "Eu estou chocada, muito chocada", reclamou Leidy após a discussão. "Se for o que estou pensando, não faz sentido continuar aqui", completou Raquele.

A relação entre Wanessa e Davi piorou nos últimos dias. Durante a semana, os participantes brigaram na cozinha após Wanessa afirmar que não aguentava mais as cantorias do baiano.

Após a discussão, Davi afirmou que Wanessa era falsa, já que se incomodava com ele, mas o abraçou quando ele escapou de um paredão.