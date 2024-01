Reprodução/Instagram - 07.01.2024 Após entrada de Wanessa no 'BBB 24', brigas da família Camargo voltaram a repercutir na web





A entrada de Wanessa Camargo no "BBB 24" fez com que internautas resgatassem brigas anteriores na família da cantora. Zezé Di Camargo negou que a filha teria brigado com a noiva, Graciele Lacerda, mas acabou protagonizando um climão com outro filho, Igor Camargo.





Zezé rebateu a suposta briga entre Wanessa e Graciele em uma postagem de Fábia Oliveira no Instagram, em que a jornalista relembrava um episódio de agressão entre as duas. O caso aconteceu em 2011 e veio à tona em 2016, quando o sertanejo confirmou que a filha agrediu a companheira.

"Só esclarecendo essa história da surra, que as pessoas do mal fazem questão de propagar: aconteceu, sim. Não uma surra, e sim, uma agressão covarde e inesperada. Estávamos na casa de um amigo juntamente com uns poucos amigos. Foi quando Wanessa chegou de repente. Chegou por trás, sem ninguém ver, totalmente fora de si, embriagada talvez, e agrediu por trás", afirmou Di Camargo na época, segundo Fábia.

No entanto, Zezé teve outra postura ao comentar o caso neste ano. Na postagem que mencionava o caso, ele afirmou estar "triste" em ver Oliveira "anunciar isso da família" dele. "Você sabe que não existe briga de Wanessa com a Gra, aliás de nem uma de minhas filhas", destacou.

O cantor, então, citou a briga familiar mais recente envolvendo Amabylle Eiroa, esposa do filho dele, Igor Camargo. A nora acusa Graciele de ter criado páginas falsas nas redes sociais para atacar familiares. A confusão gerou a ruptura profissional de Igor com o pai e Graciele aumentou a briga ao falar da situação na TV , enquanto o caso é resolvido na Justiça.

"O que existe é uma acusação feita da menina que vive com meu filho (acusação, essa, que está sendo apurada pela justiça). Wanessa e Graciele, estão juntas no mesmo processo, para descobrir quem fez aqueles comentários", completou Zezé na postagem recente. O climão entre o sertanejo e o filho aconteceu pela maneira que Zezé se referiu à nora.

Igor rebateu o pai em resposta ao comentário: "Uma correção. É a minha mulher que está comigo há 15 anos. Não a menina que vive comigo". Graciele e Zezé não se pronunciaram nas próprias páginas após o novo atrito, mas já haviam aparecido na web para comentar a entrada de Wanessa no reality show.