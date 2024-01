Reprodução/Instagram - 06.01.2024 Graciele Lacerda, Zezé Di Camargo comentaram entrada de Wanessa Camargo no 'BBB 24'





O elenco oficial do "BBB 24" foi anunciado na última sexta-feira (5) e Wanessa Camargo foi confirmada no grupo Camarote, ao lado de outros famosos. A entrada da cantora no reality show da Globo rendeu comentários do pai, Zezé Di Camargo, e da companheira, Graciele Lacerda.





Zezé expressou a torcida para no Instagram: "Minha filha, todo meu amor e torcida para você". O cantor também falou da participação da filha no programa durante a "Maratona Big Day", exibida no Globoplay. "Estou aqui para te desejar o melhor que a vida possa oferecer. Tenho certeza que você nessa nova empreitada, nessa nova caminhada, vai se sair muito bem e estou aqui na torcida por você", iniciou.

"Que Deus te abençoe, te ilumine, dê sabedoria para tirar proveito e saber resolver todos os percalços que possam acontecer nessa nova caminhada. Estou aqui do seu lado, curtindo, vibrando, torcendo, sofrendo, chorando e amando acima de qualquer coisa. Te amo", completou.





Já Graciele apoiou a publicação do companheiro com emojis de aplausos e ainda deixou um recado para Wanessa no próprio perfil. "Estamos com você", expressou a influenciadora. A cantora integra o Camarote ao lado de Yasmin Brunet, Rodriguinho, MC Bin Laden, Vanessa Lopes e Vinicius Rodrigues.