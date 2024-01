Reprodução/Instagram - 06.01.2024 Vanessa Lopes e Yasmin Brunet, do 'BBB 24', já tiveram embate envolvendo Gabriel Medina





O elenco oficial do "BBB 24" foi anunciado nesta sexta-feira (5) e tretas externas entre participantes do Camarote foram comentadas nas redes sociais. Gabriel Medina apoiou a entrada de Vanessa Lopes no reality show e internautas resgataram um embate envolvendo o surfista, a influenciadora e outra sister do grupo de famosos, Yasmin Brunet.





"Little Nessa [pequena Nessa]", escreveu Medina na postagem de Lopes com o vídeo de apresentação no programa, usando emojis de fogo. Além do comentário, Vanessa ressaltou que terá a torcida de Gabriel, em entrevista ao "gshow". Ela ainda citou que famosos como Lucca Picon, Juliano Floss, Vivi Wanderley, Clara Garcia e João Guilherme também vão torcer por ela.

As declarações foram suficientes para a web relembrar a treta com Brunet. A modelo foi casada com Medina entre 2020 e 2022 e, pouco após o fim do relacionamento, Vanessa foi apontada como affair do surfista. Os rumores incomodaram Yasmin, que deixou de seguir a influenciadora nas redes sociais.

A TikToker negou que se envolveu com o atleta, mas continuou sendo vista com ele e destacando a amizade com o famoso. Lopes também alfinetou Brunet, quando a modelo foi apontada como possível affair de Luan Santana. A filha de Luiza Brunet era amiga da ex do cantor, Izabela Cunha. "Acho engraçado que... Melhor eu ficar quieta [risos]", ironizou Lopes na época.

Veja abaixo reações do público à treta no X, antigo Twitter:

se eu fosse o boninho, permitia o medina a mandar video do anjo p vanessa so p ter um caos na casa pic.twitter.com/yYgDBThHAa — kenny (@feelsjuninho) January 5, 2024





e quando o Medina se posicionar no paredão entre Yasmin Brunet x Vanessa Lopes e simplesmente parar a internet pic.twitter.com/UoZ2xnexAC — milena (@milacomenta) January 5, 2024





e quando a Vanessa Lopes pedir ajuda do Gabriel Medina ao vivo quando estiver no paredão com a Yasmin pic.twitter.com/AXklnf0ByJ — milena (@milacomenta) January 5, 2024









QUEREMOS O MEDINA NO VÍDEO DO ANJO DA VANESSA LOPES pic.twitter.com/7BuvE0I1Xh — lusca vivot (@lucasvivot) January 6, 2024