Perfil falso

Tudo começou em 28 de outubro, Amabylle Eiroa, mulher de Igor, filho de Zezé Di Camargo, compartilhou no Instagram um texto afirmando que um familiar criou um perfil falso para "semear o caos com base em uma teia de mentiras e manipulações", segundo ela. A nora do cantor afirmou que o perfil tinha o objetivo de difamá-la publicamente e entre a família. Internautas desconfiaram que a criadora do perfil falso seria Graciele Lacerda, a noiva de Zezé Di Camargo, devido a um suposto afastamento entre as duas.