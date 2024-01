Reprodução/Instagram Zilu e Wanessa Camargo

Wanessa Camargo está entre os nomes confirmados para o Camarote do Big Brother Brasil 24, e, enquanto estiver confinada, xontará com o apoio da mãe, Zilu Camargo, que virá dos Estados Unidos para ajudar a cuidar dos netos, José Marcus, de 12 anos, e João Francisco, de 9, segundo revelou a cantora, de acordo com o Gshow.

Além de Zilu, os filhos de Wanessa ficarão sob os cuidados do pai, Marcus Buaiz, e da madrasta, a atriz Isis Valverde.

“Estou deixando tudo que posso. Minha mãe vai vir para cá. Por mais que eu deixe a rede de apoio, mãe é mãe. Não é igual”, disse a cantora.

Em sua rede social, a ex-esposa de Zezé Di Camargo mostrou apoia à filha: “Ela! Wanessa entrou no BBB e eu como mãe estou orgulhosa de ver o quanto ela é corajosa. Sei que ela vai fazer o melhor ali dentro. A Wan é uma menina incrível, inteligente, parceira, excelente mãe, humana, humilde, escreveria aqui um livro pra falar das qualidades dela, mas isso ela vai mostrar pra vocês durante a permanência dela no BBB. Vamos votar muito pra que ela fique até o final. Amo vocês meus seguidores. #eusouteamwanessacamargo #bbb24”