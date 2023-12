'Era muito pesado'

Graciele desabafou que "era muito pesado" lidar com os ataques na web. "Falavam coisas absurdas, que fiz aborto com 16 anos, que eu era prostituta. E nunca fiz nada contra isso [...] Até no meu tratamento para engravidar, as pessoas falavam que eu estava pagando por tudo isso, porque não engravidou. E minha família sofrendo. Minha mãe é diabética e passou mal, chegou a desmaiar e cair no chão, porque elevou a glicose dela. Tomou uma proporção muito grande", pontuou.