Reprodução/Instagram Mingau, do Ultraje a Rigor, e a filha





Mingau, o baixista do Ultraje a Rigor, que está internado há três meses, após ser baleado na cabeça, no Rio de Janeiro, ganhou uma cadeira de rodas nesta semana para lhe auxiliar no tratamento. O artista segue internado no Hospital São Luiz do Itaim, em São Paulo.

A filha do músico, Isabella Aglio , compartilhou o registro ao lado do pai nas redes sociais e agradeceu o presente que foi dado por uma empresa. "Gratidão eterna por todo o suporte que tem nos dados", escreveu ela.

A família de Mingau organizou uma 'vaquinha' para conseguir arcar com o tratamento . Isabella contou ainda que recebeu R$ 10 mil dos fãs e amigos para ajudar nas demais despesas do tratamento do músico.





Caso Mingau

Rinaldo Oliveira Amaral, o Mingau da banda Ultraje a Rigor, foi baleado na cabeça após ter o carro cravejado de balas . O caso aconteceu em Paraty, no Rio de Janeiro, na madrugada do dia 2 de setembro. O músico estava dirigindo quando o carro dele foi metralhado por criminosos. A polícia prendeu um dos suspeitos do crime.

O que diz o delegado



Marcelo Russo, o delegado do caso Mingau, disse ter “fechado o quebra-cabeça” sobre o tiroteio . O delegado contou em entrevista para o programa Brasil Urgente (Band) que a investigação foi realizada integrada à polícia militar. "Começamos a fazer as diligências, recolher imagens de câmeras, depoimentos testemunhais, informações com colaboradores, então nós chegamos a um autor do crime, que foi preso em flagrante também, com farta quantidade de drogas, arma de fogo, também munição", explicou.

Ainda de acordo com Russo, a arma compatível é uma Glock, que foi apreendida. "É compatível com o calibre de um projétil e 3 estojos que encontramos no local da tentativa de homicídio do integrante da banda Ultraje a Rigor. Então, também conseguimos, através dessa prisão e de outras informações, fechar o quebra-cabeça na autoria com mais 3 elementos já identificados e qualificados".

Campanha "Juntos pelo Mingau"

Desde que foi internado, Mingau teve que passar por duas cirurgias que ficaram no valor de R$ 319 mil, totalizando os gastos com o cirurgião, assistente, anestesista e equipe médica. Por conta das altas despesas médicas, a filha do artista criou uma vaquinha pública e a campanha "Juntos pelo Mingau".

Com o valor arrecadado, a família pretende comprar luvas de reabilitação robóticas, que custam aproximadamente R$ 3 mil. O valor também será destinado para custear uma terceira cirurgia que Mingau vai precisar fazer, quando colocar uma prótese.