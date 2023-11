Reprodução Show beneficente reunirá artistas para ajudar no tratamento de Mingau

Depois de quase três meses de internação de Mingau, amigos e familiares estão planejando um show beneficente para ajudar a pagar o tratamento do baixista.

O evento está marcado para o dia 14 de dezembro, às 21h, no Teatro Bradesco, em São Paulo, e contará com alguns nomes como Dinho Ouro Preto, Leo Jaime e Tico Santa Cruz. Os apresentadores serão Murilo Couto e Juliana Oliveira, ambos do “The Noite”.

Além do show, a filha de Mingau, Isabella Aglio, abriu uma vaquinha que já conta com cerca de R$245 mil em doações.

A meta de arrecadação é cerca de R$600 mil, que serão usados para pagar duas cirurgias já feitas, uma cadeira de rodas, uma luva robótica de reabilitação e uma terceira cirurgia que será realizada em cerca de seis meses.

O público consegue comprar o ingresso pelo site ou diretamente na bilheteria do Teatro Bradesco

O que aconteceu com Mingau?

Rinaldo Oliveira Amara, conhecido como Mingau, f oi baleado na cabeça no sábado (2), em Paraty, no Rio de Janeiro . O músico do Ultraje A Rigor e um amigo passavam em uma área de tráfico da cidade, a Praça do Ovo, na Ilha das Cobras, quando o carro deles foi alvo de tiros .

O amigo de Mingau contou à Polícia Civil do Rio de Janeiro que os dois estavam indo fazer um lanche, quando o carro foi alvejado pelo criminosos. Outros, no entanto, informaram à polícia que ele estava indo comprar drogas em uma comunidade na hora dos tiros. As autoridades ainda investigam o que motivou o crime.

Mingau foi atingido do lado esquerdo da cabeça. A bala atravessou o cérebro e saiu. De acordo com os médicos, a área atingida é responsável por algumas funções motoras, de linguagem e da visão. Por isso, o músico foi submetido à procedimentos, como fisioterapia motora e respiratória, para evitar complicações neurológicas. Ele também passou por cirurgias, uma delas para controlar a pressão do crânio .

