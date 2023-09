Reprodução / TV Globo Tiros deixaram o carro do baixista destruído

O carro em que Rinaldo Amaral, também conhecido como Mingau, estava quando foi baleado na madrugada de domingo (3), em Paraty, litoral do Rio de Janeiro, foi destruído.

As imagens divulgadas pelo Fantástico (Globo), mostram que os tiros atingiram principalmente a frente do carro e deixaram o para brisa estilhaçado. O baixista colidiu com um portão após ser baleado na cabeça, o que o fez perder o controle do carro.

Mingau passou por uma cirurgia intracraniana de emergência e o estado de saúde do músico ainda é considerado grave. A informação foi divulgada pelo vocalista da banda Ultraje a Rigor, Roger Moreira. O baixista está internado no Hospital São Luiz, do Itaim (SP), da Rede D'Or, para onde ele foi transferido, após receber os primeiros atendimentos no Rio.

"O procedimento durou cerca de 3h30. O quadro clínico é grave, e o paciente seguirá aos cuidados da Unidade de Terapia Intensiva, sedado e mantido sob ventilação mecânica", diz o boletim do hospital, assinado pelo neurocirurgião Dr. Manoel Jacobsen Teixeira.

