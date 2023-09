Reprodução Mingau

A Polícia do Rio de Janeiro prendeu nesta sexta-feira (15) mais um homem acusado de envolvimento no ataque a tiros que atingiu o baixista Rinaldo Oliveira Amaral, o Mingau, da banda Ultraje a Rigor. O atentado aconteceu no dia 3 de setembro no bairro Ilha das Cobras, em Paraty. O músico foi baleado na cabeça e segue em estado grave.

Um jovem de 19 anos foi preso acusado de ter tido participação no crime que atingiu Mingau. Segundo a Polícia Militar, o rapaz estaria na boca de fumo e teria alertado "Tá mandado", quando o músico passou com o carro em alta velocidade. Após o aviso, o carro dele foi alvejado por balas de arma de fogo, atingindo Mingau na cabeça.

Preso na Rua Quinze de Novembro, mesma região do ataque, o jovem não teve a identidade revelada. Uma denúncia anônima levou as autoridades até o suspeito.



"Uma testemunha relatou que ele estava na Praça do Ovo no dia do ataque e teria gritado 'tá mandado' quando o carro passou pelo quebra mola em alta velocidade, com os vidros escuros e fechados. Logo depois começaram os tiros. Ele é o responsável por fazer essa comunicação e estava na Praça do Ovo", disse o delegado Marcello Russo ao g1.

Com o rapaz, foram encontrados uma pistola, dois carregadores, 23 munições, material para embalar drogas, um rádio de comunicação e grande quantidade de drogas.

Segundo o delegado de Paraty, a arma apreendida é compatível com materiais recolhidos na Praça do Ovo no dia do ataque.

O jovem de 19 não faz parte da lista de três suspeitos que tiveram ordem de prisão temporária expedida no dia 6. Esses continuam foragidos, informou a Polícia Civil.

O que aconteceu com Mingau?

Rinaldo Oliveira Amara, conhecido como Mingau, foi baleado na cabeça no sábado (2), em Paraty, no Rio de Janeiro. O músico do Ultraje A Rigor e um amigo passavam em uma área de tráfico da cidade, a Praça do Ovo, na Ilha das Cobras, quando o carro deles foi alvo de tiros.

O amigo de Mingau contou à Polícia Civil do Rio de Janeiro que os dois estavam indo fazer um lanche, quando o carro foi alvejado pelos criminosos. Outros, no entanto, informaram à polícia que ele estava indo comprar drogas em uma comunidade na hora dos tiros. Um suspeito foi preso, enquanto outros três foram identificados e estão sendo procurados. As autoridades ainda investigam o que motivou o crime.

Mingau foi atingido do lado esquerdo da cabeça. A bala atravessou o cérebro e saiu. De acordo com os médicos, a área atingida é responsável por algumas funções motoras, de linguagem e da visão. Por isso, o músico foi submetido a procedimentos, como fisioterapia motora e respiratória, para evitar complicações neurológicas. Ele também passou por cirurgias, uma delas para controlar a pressão do crânio.